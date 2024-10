Ordinanza antivetro in centro e in Darsena per la Notte d'Oro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione della Notte d’Oro prevista nel prossimo fine settimana saranno in vigore, dalle 20 di sabato 12 ottobre fino alle 5 di domenica 13, il divieto di vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro o in lattina per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di Ravennatoday.it - Ordinanza antivetro in centro e in Darsena per la Notte d'Oro Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione dellad’Oro prevista nel prossimo fine settimana saranno in vigore, dalle 20 di sabato 12 ottobre fino alle 5 di domenica 13, il divieto di vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro o in lattina per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di

