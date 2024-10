Anteprima24.it - Open Fiber, banda ultralarga per 2 mila case e uffici di Buccino

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoha concluso i lavori della nuova infrastruttura in fibra ottica che raggiunge 1.993 unità immobiliari tra abitazioni, imprese,pubblici e scuole a. Lo rende noto l’azienda spiegando che i principali operatori partner di, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce. “L’arrivo dellaultra larga e la vendibilità attiva dei servizi di connettività rappresentano un passo in avanti per la nostra comunità, in linea con le sfide della transizione digitale – dice il sindaco Pasquale Freda.