Omicidio di Maria Campai, “prima di lei il 17enne avrebbe incontrato altre donne nel garage” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Viadana (Mantova), 9 ottobre 2024 – È stato autorizzato a incontrare i genitori al Beccaria di Milano il diciassettenne di Viadana (Mantova) in carcere accusato dell’Omicidio volontario di Maria Campai e di occultamento del suo cadavere. Intanto, da ambienti vicini, emergerebbe che quello con la 42enne romena non sarebbe stato il suo unico incontro con una donna, sempre nel garage di casa, e che sarebbe stato preceduto da altri. Nell’udienza di convalida del fermo, davanti al gip del tribunale dei minori di Brescia, il ragazzo ha negato la volontà di uccidere. "Eravamo d’accordo - ha detto - per 200 euro. Avevo 350 euro, lei li voleva tutti”. Al suo rifiuto, sempre secondo la versione del diciassettenne, lei lo avrebbe aggredito. Ilgiorno.it - Omicidio di Maria Campai, “prima di lei il 17enne avrebbe incontrato altre donne nel garage” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Viadana (Mantova), 9 ottobre 2024 – È stato autorizzato a incontrare i genitori al Beccaria di Milano il diciassettenne di Viadana (Mantova) in carcere accusato dell’volontario die di occultamento del suo cadavere. Intanto, da ambienti vicini, emergerebbe che quello con la 42enne romena non sarebbe stato il suo unico incontro con una donna, sempre neldi casa, e che sarebbe stato preceduto da altri. Nell’udienza di convalida del fermo, davanti al gip del tribunale dei minori di Brescia, il ragazzo ha negato la volontà di uccidere. "Eravamo d’accordo - ha detto - per 200 euro. Avevo 350 euro, lei li voleva tutti”. Al suo rifiuto, sempre secondo la versione del diciassettenne, lei loaggredito.

Il 17enne di Viadana (Mantova) arrestato per l'omicidio di Maria Campai avrebbe incontrato prima di lei altre donne nel suo garage. Nessuna di loro, però, ha mai presentato un qualche tipo di denuncia a suo carico.

Tuttavia, l'immagine di un adolescente apparentemente normale si contrappone violentemente alla brutalità del crimine che ha commesso. Frequentava un istituto tecnico per elettricisti e, secondo i professori, non aveva mai mostrato atteggiamenti minacciosi.

«Chi c'era parli», prima di Maria Campai altre escort erano state nel garage dove la 42enne è stata uccisa dal 17enne, accusato di omicidio. Donne che a differenza di...

Maria è morta la sera del 19 settembre. Chi ha ucciso mia sorella deve passare la vita in carcere. Una settimana fa il gip del tribunale dei minori di Brescia, Laura D'Urbino, ha convalidato il fermo eseguito dai

Maria Campai è stata sepolta a Turda, la cittadina della Transilvania, in Romania, dove era nata 42 anni fa. Ha sostenuto la versione di essere stato costretto a difendersi, di non avere voluto la morte della donna ma di avere cercato di farle perdere i sensi stringendola al collo con