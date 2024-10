Quotidiano.net - Niveo: “Io vittima di bullismo. Parlatene, scegliete voi stessi”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marco Fasano, 21 anni, un presente e un passato recente fatti di musica e talent show, un passato più remoto, ma con qualche strascico anche nel presente fatto die discriminazione. Nel futuro la voglia di lasciarsi alle spalle un’adolescenza difficile e di continuare a portare in giro la propria musica. Quel Marco Fasano è il cantautore. Che nel singolo ‘Nonostante te’ ha scelto non solo di mettersi a nudo raccontando di essere statodi atti di, ma anche di abbracciare se stesso e le proprie fragilità. Come è nata ‘Nonostante te’? “Era una necessità che avevo da parecchi anni, ho soffocato questa parentesi negativa per tanto tempo, ho anche rimosso, non riuscivo a superarla. A 16 anni ho scoperto che la mia valvola di sfogo era la musica, ma non riuscivo a parlarne.