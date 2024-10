Panorama.it - Nick Cave: quali canzoni suonerà a Milano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono concerti evento quelli di, da sempre carichi di una intensità speciale. Non uno spettacolo dimesse semplicemente in fila, ma una performance nel senso compiuto del termine accompagnata da una band straordinaria "Non penso mai a come un disco andrà dal vivo, non mi viene mai in mente. Il processo di scrittura dei testi è troppo difficile per prendere in considerazione idee del genere. Ma quando ascolto 'Wild God' adesso, penso che possiamo davvero fare qualcosa di epico con questedal vivo. Siamo davvero entusiasti di questo: il disco sembra fatto apposta per il palcoscenico". ha dichiarato, che a fine agosto ha pubblicato Wild God, un disco bellissimo, tra i migliori della sua lunga carriera.