Napoli, scippatore in azione su monopattino: trascina e fa cadere una donna. Arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prova a scipparle la borsa e la fa cadere trascinandola per alcuni metri. In manette un rapinatore in monopattino bloccato dai Falchi della Squadra Mobile a pochi passi dalla stazione. Napoli, scippatore in azione su monopattino: trascina e fa cadere una donna. Arrestato Nel pomeriggio di ieri, i Falchi, lungo corso Garibaldi, hanno notato un L'articolo Napoli, scippatore in azione su monopattino: trascina e fa cadere una donna. Arrestato Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, scippatore in azione su monopattino: trascina e fa cadere una donna. Arrestato Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prova a scipparle la borsa e la fandola per alcuni metri. In manette un rapinatore inbloccato dai Falchi della Squadra Mobile a pochi passi dalla stinsue faunaNel pomeriggio di ieri, i Falchi, lungo corso Garibaldi, hanno notato un L'articoloinsue faunaTeleclubitalia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli, cerca di rapinare una donna e la fa cadere: arrestato 29enne - I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 4 cellulari e di 1390 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza ... (ilmeridianonews.it)

Il monopattino del Colle e la flotta-bis di Manfredi - Negli anni Novanta, ai tempi dei presidenti della repubblica Scalfaro e, successivamente, Ciampi, segretario generale al Quirinale era Gaetano Gifuni, personaggio autorevole e molto pratico nel modo d ... (ilroma.net)

Incidente tra un monopattino e una moto in via Pietro Nenni a Palermo, grave una giovane donna - Incidente tra un monopattino e una motocicletta a Palermo. Una ragazza di 29 anni è stata soccorsa e portata a Villa Sofia dopo uno scontro che si è verificato in via Pietro Nenni, poco dopo la rotond ... (mondopalermo.it)