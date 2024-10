Michelle Comi, ancora lei: lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno e in 48 ore riceve 15 mila euro. È polemica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non è certo nuova a questo tipo di provocazioni, quindi non dovrebbe certo stupire anche questa raccolta fondi. A stupire è il risultato ottenuto in così poco tempo. Stiamo parlando di Michelle Comi, torinese, influencer, attiva soprattutto su Onlyfans, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi per rifarsi il seno e in 48 Milleunadonna.it - Michelle Comi, ancora lei: lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno e in 48 ore riceve 15 mila euro. È polemica Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non è certo nuova a questo tipo di provocazioni, quindi non dovrebbe certo stupire anche questa. A stupire è il risultato ottenuto in così poco tempo. Stiamo parlando di, torinese, influencer, attiva soprattutto su Onlyfans, che hato una campagna diperile in 48

