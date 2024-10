Masters 1000 Shanghai 2024, Sinner: “Gara dura, felice dell’aggressività con cui ho chiuso il match” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner ha parlato subito dopo la vittoria su Ben Shelton che ha aperto la giornata del Masters 1000 di Shanghai 2024. “È stata una partita molto difficile – ha detto a caldo il numero uno del mondo -, lui ha giocato solo prime palle ad inizio partita. Io ho cercato di rimanere lì e aspettare che giocasse qualche seconda in più per provare a incidere. Però voglio vedere il lato positivo della partita e cioè come ho finito, con più aggressività: sono molto contento di come ho giocato il tie break, era un momento cruciale e sono riuscito a spingere. Questo mi dà fiducia per il prossimo match: non era semplice dopo due giorni di pausa, e adesso spero di alzare di nuovo il livello perché domani si torna in campo“. Sinner ha poi aggiunto: “Lui ha avuto diverse opportunità nel secondo set, ma sono riuscito a salvarmi e questo mi ha aiutato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikha parlato subito dopo la vittoria su Ben Shelton che ha aperto la giornata deldi. “È stata una partita molto difficile – ha detto a caldo il numero uno del mondo -, lui ha giocato solo prime palle ad inizio partita. Io ho cercato di rimanere lì e aspettare che giocasse qualche seconda in più per provare a incidere. Però voglio vedere il lato positivo della partita e cioè come ho finito, con più aggressività: sono molto contento di come ho giocato il tie break, era un momento cruciale e sono riuscito a spingere. Questo mi dà fiducia per il prossimo: non era semplice dopo due giorni di pausa, e adesso spero di alzare di nuovo il livello perché domani si torna in campo“.ha poi aggiunto: “Lui ha avuto diverse opportunità nel secondo set, ma sono riuscito a salvarmi e questo mi ha aiutato.

