Luigi Manconi e il dramma della vita al buio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Diventare cieco è un’esperienza drammatica. Si consumano i rapporti col mondo, le sue misure e i colori, le promesse e le sorprese. I bicchieri che cadono, l’impossibilità di scrivere una dedica o decifrare un volto". Il sociologo e politico Luigi Manconi ne “La scomparsa dei colori“ racconta la progressiva perdita della vista. L’incontro si tiene stasera alle 21 al Collegio Ghislieri. È il primo dell’iniziativa “Per orientarsi nel pensiero. Un libro da leggere“ ideata dal professor Gianni Francioni, sostenuta dal rettore del Collegio Alessandro Maranesi, dalla Sezione di filosofia del Dipartimento di studi umanistici e dal Comune. Ilgiorno.it - Luigi Manconi e il dramma della vita al buio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Diventare cieco è un’esperienzatica. Si consumano i rapporti col mondo, le sue misure e i colori, le promesse e le sorprese. I bicchieri che cadono, l’impossibilità di scrivere una dedica o decifrare un volto". Il sociologo e politicone “La scomparsa dei colori“ racconta la progressiva perditavista. L’incontro si tiene stasera alle 21 al Collegio Ghislieri. È il primo dell’iniziativa “Per orientarsi nel pensiero. Un libro da leggere“ ideata dal professor Gianni Francioni, sostenuta dal rettore del Collegio Alessandro Maranesi, dalla Sezione di filosofia del Dipartimento di studi umanistici e dal Comune.

Luigi Manconi racconta la sua esperienza della cecità - La narrazione non cerca mai di banalizzare l’esperienza della disabilità, ma anzi, offre uno sguardo complesso e sensibile su come la perdita di un senso possa portare a una nuova forma di consapevolezza e comprensione del mondo. . In ‘Cieco: La scomparsa dei colori’, Luigi Manconi si dimostra ... (Velvetmag.it)

Daria Bignardi sull'ultimo libro di Luigi Manconi : ecco perché dovrebbero leggerlo tutti - Il nuovo libro di Luigi Manconi è una luminosissima discesa nel buio. Da non perdere perché parla di cose che ci riguardano a ogni età. (Vanityfair.it)

“Salvini porta sfiga” - l’attacco di Luigi Manconi al leader leghista durante “L’aria che tira” - – afferma senza peli sulla lingua Alessandro Zan parlando dell’effetto Salvini sui leader degli altri partiti di destra nel mondo – Lo abbiamo visto anche con la Le Pen. Prima le voci sempre più insistenti e le immagini emblematiche dell’inquilino della Casa Bianca, il democratico Joe Biden, ormai ... (Thesocialpost.it)