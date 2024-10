Lo sfogo del Telegraph: «I nuovi eroi del calcio sono gli avvocati, fare i giornalisti sportivi è diventato un incubo» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Leggere l’esaustiva sentenza di 175 pagine del collegio arbitrale nel caso Manchester City contro la Premier League non è solo deprimente ma, a dire il vero, anche confusionario. A differenza di una partita di calcio, non c’è un risultato chiaro, anche se c’è un grande perdente. Il calcio stesso”. E’ duro il commento di Jason Burt sul Telegraph: la bufera legale che tiene impegnati gli editorialisti di calcio inglese è di per sé spia di un fenomeno generale: appresso ai contenziosi “il nostro amore e il nostro divertimento per il calcio sono diminuiti, il che deve essere la conclusione più triste di tutte”. Ilnapolista.it - Lo sfogo del Telegraph: «I nuovi eroi del calcio sono gli avvocati, fare i giornalisti sportivi è diventato un incubo» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Leggere l’esaustiva sentenza di 175 pagine del collegio arbitrale nel caso Manchester City contro la Premier League non è solo deprimente ma, a dire il vero, anche confusionario. A differenza di una partita di, non c’è un risultato chiaro, anche se c’è un grande perdente. Ilstesso”. E’ duro il commento di Jason Burt sul: la bufera legale che tiene impegnati gli editorialisti diinglese è di per sé spia di un fenomeno generale: appresso ai contenziosi “il nostro amore e il nostro divertimento per ildiminuiti, il che deve essere la conclusione più triste di tutte”.

