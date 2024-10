Lino Giuliano contro Filippo Bisciglia: “Mi ha trattato malissimo, neanche la mano mi ha dato” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'atteggiamento di Filippo Bisciglia con Alfred ha fatto arrabbiare Lino Giuliano che si è sfogato e ha accusato il conduttore L'articolo Lino Giuliano contro Filippo Bisciglia: “Mi ha trattato malissimo, neanche la mano mi ha dato” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Lino Giuliano contro Filippo Bisciglia: “Mi ha trattato malissimo, neanche la mano mi ha dato” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'atteggiamento dicon Alfred ha fatto arrabbiareche si è sfogato e ha accusato il conduttore L'articolo: “Mi halami ha” proviene da Novella 2000.

Temptation Island - Lino Giuliano si scaglia contro Filippo Bisciglia : forti accuse al conduttore - A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. Il comportamento di Filippo verso Alfred Ekhator, che ha tradito Anna con la tentatrice Sofia Costantini, ha scatenato l’ira di Lino, che si è sentito ingiustamente trattato in passato. “La ragazza è stata tradita con ... (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - Lino Giuliano lancia una velenosa frecciata ai concorrenti : "Non create dinamiche per andare avanti" - L'ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, torna all'attacco contro il cast della nuova edizione del Grande Fratello e critica le dinamiche amorose nate nella Casa. (Comingsoon.it)