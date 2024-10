Lecco-Ballabio chiusa, attivata la procedura di emergenza per la viabilità (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si annuncia una giornata di passione per chi deve viaggiare oggi tra Lecco e la Valsassina. Come noto, da ieri sera la nuova Lecco-Ballabio, lungo la Strada Statale 36 racc, è stata chiuso a causa di un allagamento dovuto al maltempo che ha colpito il territorio per praticamente tutta la giornata Leccotoday.it - Lecco-Ballabio chiusa, attivata la procedura di emergenza per la viabilità Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si annuncia una giornata di passione per chi deve viaggiare oggi trae la Valsassina. Come noto, da ieri sera la nuova, lungo la Strada Statale 36 racc, è stata chiuso a causa di un allagamento dovuto al maltempo che ha colpito il territorio per praticamente tutta la giornata

