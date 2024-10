Lazio, infortunio per Lazzari: ecco quali partite salterà l’esterno di Baroni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’assenza dell’ex Spal porterà al tecnico biancoceleste un bel problema dal punto di vista numerico Gli esami strumentali hanno confermato che Manuel Lazzari, esterno della Lazio, starà fuori almeno un mese. Una notizi che naturalmente complica i piani del tenico Baroni che dovrà trovare una soluzione. La domanda che si fanno tutti e quali partite Calcionews24.com - Lazio, infortunio per Lazzari: ecco quali partite salterà l’esterno di Baroni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’assenza dell’ex Spal porterà al tecnico biancoceleste un bel problema dal punto di vista numerico Gli esami strumentali hanno confermato che Manuel, esterno della, starà fuori almeno un mese. Una notizi che naturalmente complica i piani del tenicoche dovrà trovare una soluzione. La domanda che si fanno tutti e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - infortunio Lazzari : ecco l’esito degli esami - Tutti i dettagli in merito La Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha dato un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Manuel Lazzari dopo l’ultimo infortunio in Serie A. Le condizioni fisiche di Manuel Lazzari, terzino della Lazio, dopo l’infortunio nell’ultimo turno di Serie A. Lazio comunica che il […]. (Calcionews24.com)

Lazio : per Lazzari lesione di medio grado al retto femorale - Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita, contro l’Empoli. Il difensore biancoceleste era uscito per infortunio contro l’Empoli e si è sottoposto quest’oggi agli esami strumentali, come ha spiegato il club: “Il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna a ... (Sportface.it)

Lazio Empoli - INFORTUNIO Lazzari : il MOTIVO e le CONDIZIONI del giocatore - Lazio Empoli, INFORTUNIO Lazzari: il MOTIVO e le CONDIZIONI del giocatore biancoceleste che ha dovuto lasciare il campo L’Empoli cade all’Olimpico contro la Lazio. i biancocelesti vincono grazie alla reti di Zaccagni e Pedro e volano così al terzo posto in classifica. Baroni, poco prima della fine del primo tempo, è stato costretto a effettuare il primo cambio, […]. (Calcionews24.com)