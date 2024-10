Inter-news.it - Lautaro Martinez e quel 25.827 da monitorare per Roma-Inter – TS

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)non si ferma mai, dopo l’ora gli impegni con l’Argentina. Ritrovare i gol con l’Albiceleste prima di rituffarsi nuovamente sulla Beneamata. Dopo la sosta subito. LEADER – Un capitano senza limiti, ma da salvaguardare., dopo gli impegni con l’, è volato in patria per rispondere alla chiamata dell’Argentina. Il Toro, capocannoniere e trascinatore dell’ultima Copa America vinta dall’Albiceleste, giocherà nelle prossime due partite di qualificazione al Mondiale del 2026 contro Venezuela in trasferta e Bolivia in casa. Un’altra, l’ennesima traversata per il capitano nerazzurro, che contro Udinese e Stella Rossa ha ritrovato (per la gioia di tutti) i primi gol della sua stagione. Tuttosport analizza nel dettaglio la situazione legata a, sia in termini di partite che di chilometri da effettuare.