L’appello del Presidente Macron: “Emily in Paris resti a Parigi, a Roma non ha senso” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il successo di Emily in Paris ha colpito anche Emmanuel Macron. Il Presidente francese, infatti, ha dichiarato in un'intervista che la serie non avrebbe senso spostata dalla Francia. Fanpage.it - L’appello del Presidente Macron: “Emily in Paris resti a Parigi, a Roma non ha senso” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il successo di Emily inha colpito anche Emmanuel. Ilfrancese, infatti, ha dichiarato in un'intervista che la serie non avrebbe senso spostata dalla Francia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chloé Ridel (Ps) : «Il presidente Macron non riconosce il voto. È un problema per la democrazia» - «L’unico responsabile per il governo di destra legato ai lepenisti è Macron», taglia corto Chloé Ridel. 32 anni, portavoce del Partito socialista (Ps) ed europarlamentare, con il manifesto parla di […] The post Chloé Ridel (Ps): «Il presidente Macron non riconosce il voto. . È un problema per la democrazia» first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)

Macron - "chi non salta non è francese" - il presidente esulta sul coro di fianco ad atleti in carrozzina alla chiusura delle paralimpiadi – VIDEO - Macron preso dall’entusiasmo esulta sul coro "chi non salta non è francese": il presidente transalpino ha preso parte così ad una scena divenuta oggetto di polemica nei giorni immediatamente successivi, mentre salta di fianco agli atleti in carrozzina insieme a lui sul palco della parata sugli Champ . (Ilgiornaleditalia.it)

Macron - "chi non salta non è francese" - il presidente esulta sul coro di fianco ad atleti in carrozzina alla chiusura delle paralimpiadi – VIDEO - Macron preso dall’entusiasmo esulta sul coro "chi non salta non è francese": il presidente transalpino ha preso parte così ad una scena divenuta oggetto di polemica nei giorni immediatamente successivi, mentre salta di fianco agli atleti in carrozzina insieme a lui sul palco della parata sugli Champ . (Ilgiornaleditalia.it)