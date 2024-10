L'Amore e altre seghe mentali: Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta in una commedia scorretta ma pulita (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giampaolo Morelli è il regista e protagonista de L'Amore e altre seghe mentali, che parla di paura d?amare, autoerotismo e amicizia. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, che insieme a Morelli ha presentato il film oggi alla stampa. Comingsoon.it - L'Amore e altre seghe mentali: Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta in una commedia scorretta ma pulita Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è il regista e protagonista de L', che parla di paura d?amare, autoerotismo e amicizia. Nel cast anche, che insieme aha presentato il film oggi alla stampa.

L'amore e altre seghe mentali : Giampaolo Morelli nel trailer della commedia - Riprendersi da una delusione sentimentale non è affatto facile. Come svela il trailer del film, Morelli è anche protagonista di questa romcom fuori dai canoni che ironizza ampiamente sul mondo contemporaneo mettendo in scena la storia di 46enne single dopo una rottura dolorosa il quale ha scelto di dedicare la propria vita sessuale all'autoerotismo e al sesso virtuale, meno problematico e pronto ... (Movieplayer.it)