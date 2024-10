Il lavoro di Conte ha rilanciato McTominay (Condò) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Il capitale più prezioso che gli allenatori possano spendere, ovviamente se e quando ce l’hanno, è la fama di migliorare i giocatori. Si tratta di una voce che attraversa i ritiri a prescindere dal tipo di calcio che vi si pratica, un tam-tam che gira e rigira finché non arriva all’orecchio di tutti, perché i giocatori fra loro parlano, si consigliano, si avvisano”, scrive Paolo Condò su Repubblica. E a proposito dell’allenatore del Napoli prosegue: “Antonio Conte un giorno disse che quell’etichetta — lui certamente ce l’ha — gli dava la forza di pretendere molto dalla società. Tanta fama è un plus, perché la gente accetta di venire (anche senza Europa, come il Napoli quest’anno), ma anche uno stress, perché chi arriva ha grandi aspettative”. Ilnapolista.it - Il lavoro di Conte ha rilanciato McTominay (Condò) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Il capitale più prezioso che gli allenatori possano spendere, ovviamente se e quando ce l’hanno, è la fama di migliorare i giocatori. Si tratta di una voce che attraversa i ritiri a prescindere dal tipo di calcio che vi si pratica, un tam-tam che gira e rigira finché non arriva all’orecchio di tutti, perché i giocatori fra loro parlano, si consigliano, si avvisano”, scrive Paolosu Repubblica. E a proposito dell’allenatore del Napoli prosegue: “Antonioun giorno disse che quell’etichetta — lui certamente ce l’ha — gli dava la forza di pretendere molto dalla società. Tanta fama è un plus, perché la gente accetta di venire (anche senza Europa, come il Napoli quest’anno), ma anche uno stress, perché chi arriva ha grandi aspettative”.

Luigi Sofia - docente precario in lotta per i propri diritti : “Questo è l’unico lavoro che avrei voluto fare. Non ci accontenteremo delle brioches mentre tutto va a rotoli” - L'articolo Luigi Sofia, docente precario in lotta per i propri diritti: “Questo è l’unico lavoro che avrei voluto fare. Non ci accontenteremo delle brioches mentre tutto va a rotoli” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La sua ultima esperienza è stata in un istituto comprensivo in ... (Orizzontescuola.it)

Conte è il "Coach Of The Month" di settembre della Serie A. De Siervo : "Ha portato a Napoli duro lavoro e ambizione" - La Lega Serie A ha confermato oggi il vincitore del premio di miglior allenatore del mese che per le partite giocate nel mese di settembre non... (Calciomercato.com)

Llorente : “Conte è uno da 30 gol a stagione ma deve concentrarsi sul lavoro” - Juventus: Nonostante le recenti difficoltà, la Juve ha un forte potenziale. Questo implica che Llorente ha fiducia nella sua capacità di costruire una squadra competitiva. ” L’Inter resta la più forte per lo scudetto, ma anche la Juventus c’è. Llorente si è incentrato, in particolare, sulle ... (Terzotemponapoli.com)