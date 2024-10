Il Cremlino ordina l'arresto, insorge FdI: "Un'intimidazione contro due italiani" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Russia passa ai fatti e ora ordina l'arresto della giornalista Rai, Stefania Battistini, e del suo cameraman, Simone Traini. Emesso dal tribunale distrettuale Leninsky di Kursk, l'ordine segue l'inserimento di Battistini e Traini nell'elenco delle persone ricercate da parte delle autorità russe. L'accusa? Aver attraversato illegalmente il confine dall'Ucraina mentre facevano reportage nella regione russa che per una piccola parte è occupata dalle forze ucraine. Liberoquotidiano.it - Il Cremlino ordina l'arresto, insorge FdI: "Un'intimidazione contro due italiani" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Russia passa ai fatti e oral'della giornalista Rai, Stefania Battistini, e del suo cameraman, Simone Traini. Emesso dal tribunale distrettuale Leninsky di Kursk, l'ordine segue l'inserimento di Battistini e Traini nell'elenco delle persone ricercate da parte delle autorità russe. L'accusa? Aver attraversato illegalmente il confine dall'Ucraina mentre facevano reportage nella regione russa che per una piccola parte è occupata dalle forze ucraine.

