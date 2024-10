Grande Fratello, i coinquilini sparlano di Helena: la sua reazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Grande Fratello, tre coinquilini sparlano di Helena Prestes: la modella si accorge dell’accaduto. La reazione Grande Fratello, il reality show di Canale 5 sta già regalando ai telespettatori e fan innumerevoli colpi di scena. Tra una crisi ed un momento di spensieratezza, gli inquilini si stanno conoscendo sempre di più affrontando quotidianamente il loro percorso rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia. Nella scorsa puntata Helena ha rotto definitivamente il rapporto instaurato con Lorenzo dopo aver visionato alcune clip. La giovane modella sta cercando di raccontarsi e di stringere sempre di più nuove amicizie all’interno della Casa ma diversi inquilini purtroppo hanno iniziato a sparlare di lei. 361magazine.com - Grande Fratello, i coinquilini sparlano di Helena: la sua reazione Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024), trediPrestes: la modella si accorge dell’accaduto. La, il reality show di Canale 5 sta già regalando ai telespettatori e fan innumerevoli colpi di scena. Tra una crisi ed un momento di spensieratezza, gli inquilini si stanno conoscendo sempre di più affrontando quotidianamente il loro percorso rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia. Nella scorsa puntataha rotto definitivamente il rapporto instaurato con Lorenzo dopo aver visionato alcune clip. La giovane modella sta cercando di raccontarsi e di stringere sempre di più nuove amicizie all’interno della Casa ma diversi inquilini purtroppo hanno iniziato a sparlare di lei.

