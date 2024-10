Gli ascolti tv dell’8ottobre 2024: come sono andati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bene il realityshow di Mediaset Nella serata di ieri, martedì 8 ottobre 2024, su Rai Uno, il docufilm Nato il 6 Ottobre ha ottenuto 2.093.000 spettatori pari all11.2% di share. Su Canale5, Temptation Island porta a vasa 3.381.000 spettatori con uno share del 23.9%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno si ferma a 843.000 spettatori pari al 5% (presentazione di 17 minuti: 600.000 – 2.8%). Su Italia1 – dalle 21:50 alle 0.09 – Killer Elite ottiene 917.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Le Ragazze segna 782.000 spettatori e il 4.2% (presentazione di 8 minuti: 582.000 – 2.7%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 734.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedìraggiunge 1.509.000 spettatori e l’8.9% (Più: 517.000 – 7.7%). L'articolo Gli ascolti tv dell’8ottobre 2024: come sono andati proviene da 361 Magazine. 361magazine.com - Gli ascolti tv dell’8ottobre 2024: come sono andati Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bene il realityshow di Mediaset Nella serata di ieri, martedì 8 ottobre, su Rai Uno, il docufilm Nato il 6 Ottobre ha ottenuto 2.093.000 spettatori pari all11.2% di share. Su Canale5, Temptation Island porta a vasa 3.381.000 spettatori con uno share del 23.9%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno si ferma a 843.000 spettatori pari al 5% (presentazione di 17 minuti: 600.000 – 2.8%). Su Italia1 – dalle 21:50 alle 0.09 – Killer Elite ottiene 917.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Le Ragazze segna 782.000 spettatori e il 4.2% (presentazione di 8 minuti: 582.000 – 2.7%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 734.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedìraggiunge 1.509.000 spettatori e l’8.9% (Più: 517.000 – 7.7%). L'articolo Glitvproviene da 361 Magazine.

ASCOLTI TV 8 OTTOBRE 2024 : QUASI 6 MILIONI PER AFFARI TUOI (27 - 21%) - TEMPTATION ISLAND (23 - 87%) - NATO IL 6 OTTOBRE (11 - 24%) FLORIS (8 - 87%) - SOVRASTA BERLINGUER (5 - 18%) - 14 Tg2 – x Tg2 Costume & Società – xTg2 Medicina 33 – x Ore 14 – 869 7. 99 3. 13 x x x x x x x x x x x x La7 3. 07E’ Sempre Cartabianca – 734 5. 10 La Vita in Diretta – 2058 20. 70 Tg5 – x Striscia La Notizia – 3067 14. 18 Dalla Parte Degli Animali – x Omnibus News – x TgLa7 – x Omnibus ... (Bubinoblog)

