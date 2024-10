Quotidiano.net - Giorgia Meloni: “Non vogliamo alzare le tasse, quello lo fa la sinistra”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 –va al contrattacco. Dopo le dichiarazioni di Giorgetti dei giorni scorsi sui “sacrifici per tutti” in relazione alla Manovra economica e quelli delle ultime ore sull’aumento delle rendite catastali ha chi ha usufruito del Superbonus, la premier è intervenuta con un video postato sui social. 'E non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani' “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini: è falso. Questo lo facevano i governi di, noi lele abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Allora voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”.