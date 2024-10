Biccy.it - Gatta dimentica Javier e Lorenzo: ecco il ragazzo a cui pensa adesso

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per due settimane Shailasi è avvicinata sia aMartinez che aSpolverato, ma quando quest’ultimo ha attirato le attenzioni di Helena Prestess, allora l’ex velina ha preso una decisione: “Ho fatto la mia scelta, voglio conoscere meglio“. La conoscenza con il bellissimo pallavolista argentino è durata tre giorni, tre! Shaila infatti ha già scacciato: “Non mi piace! Come ne esco? Non è scattato nulla, non prende iniziativa è moscio“. Ma a quanto pare nella testa della ballerina un uomo c’è, non si tratta né di Spolverato, né di Martinez, ma di unche non è nella casa del Grande Fratello. Ieri notte laha fatto intendere a MariaVittoria e Amanda che rial suo ex, un calciatore, un certo Sasà.archivia Martinez e Spolverato e riagli addominali del suo armadio “Sasà”. “Mamma mia che bello, che bomba che è.