(Adnkronos) – Due medici sono indagati dalla procura di Roma con l'accusa di omicidio colposo in ambito sanitario in relazione alla morte di Francesca Carocci, 28 anni, attrice di teatro. La ragazza, come riporta il Corriere della Sera, era stata "rimandata a casa al termine della visita al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital, dove si era L'articolo Francesca Carocci morta per miocardite, indagati due medici proviene da Webmagazine24.

