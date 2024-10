Florida colpita da vari tornado in attesa dell' uragano Milton (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In attesa dell'urgano Milton, la Florida è già stata colpita da almeno sette tornado. Il servizio meteo nazionale ha lanciato finora oltre 50 allarmi tornado nel Sunshine State. Quotidiano.net - Florida colpita da vari tornado in attesa dell' uragano Milton Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In'urgano, laè già statada almeno sette. Il servizio meteo nazionale ha lanciato finora oltre 50 allarminel Sunshine State.

