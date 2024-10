Finti preti e rosari taroccati in via della Conciliazione: ecco come Roma si prepara al Giubileo 2025 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Blitz della Guardia di Finanza nei negozi del centro città: trovati medaglie, rosari e santini taroccati. Preoccupa anche la presenza di Finti preti. Fanpage.it - Finti preti e rosari taroccati in via della Conciliazione: ecco come Roma si prepara al Giubileo 2025 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) BlitzGuardia di Finanza nei negozi del centro città: trovati medaglie,e santini. Preoccupa anche la presenza di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finti preti e rosari taroccati in via della Conciliazione: ecco come Roma si prepara al Giubileo 2025 - Secondo i finanzieri intervenuti, del secondo e del terzo gruppo del nucleo operativo metropolitano di Roma, la merce ritirata avrebbe fruttato guadagni per più di mezzo milione di euro. I prodotti ... (fanpage.it)

Concluse le indagini del blitz Ombra sulla mafia catanese e i delicati equilibri tra i Santapaola e gli Ercolano: 35 avvisi di garanzia - La finta diplomazia e i veri scontri tra le due potenti fazioni etnee di Cosa Nostra ... (lasicilia.it)

A Casagiove la preghiera per la pace, col cuore di figli alla Madonna del Rosario di Pompei e a San Vincenzo de’ Paoli, il Santo della Carità - Supplichiamo la Vergine Maria, Regina di pace e di perdono, per la fine delle guerre. La volontà di Dio è un mondo di pace. Senza pace non c’è vita. (korazym.org)