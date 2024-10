Ilgiorno.it - Fausto e Iaio, introvabili i reperti del delitto: impossibile riaprire il caso

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – La ricerca, negli uffici del Palazzo di giustizia di Milano dove vengono conservati i, ha dato finora risultato “negativo”. Non sono stati trovati gli otto proiettili calibro 7.65 che furono esplosi da una Beretta 34, mentre ormai da tempo si sono perse le tracce del berretto di lana blu rinvenuto nel 1978 sul luogo del, che probabilmente è andato distrutto. L’agguato Un esito che, a meno di colpi di scena, potrebbe renderearrivare a una formale riapertura delle indagini sull’omicidio rimasto senza un colpevole diTinelli e Lorenzo Iannucci,, diciottenni caduti in un agguato il 18 marzo del 1978 nei pressi del centro sociale Leoncavallo, ammazzati a colpi di pistola in un’Italia sotto choc per il rapimento del presidente della Dc Aldo Moro e la strage della sua scorta.