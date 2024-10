Emergenze sanitarie, intervista esclusiva all’Oms: “La prossima pandemia globale è questione di quando, non di se” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Soprattutto a seguito dopo il Covid, virus e malattie tengono banco sulle cronache. Ma sulla nuova pandemia il parere dell’Oms è chiaro. “La prossima pandemia globale è una questione di quando, non si se. Nessuna area del mondo è esente da rischi”. Negli ultimi giorni abbiamo dialogato con l’Organizzazione Mondiale alla Sanità (Oms) per fare il punto sulle Emergenze che il mondo, che nel 2020 ha conosciuto il Covid, sarà chiamato ad affrontare nel prossimo futuro. Emergenze sanitarie, intervista esclusiva all’Oms (CANVA FOTO) – Notizie.comI virus West Nile, Dengue, Mpox e le stesse nuove varianti Covid (è delle scorse ore la notizia che la nuova variante Xec si sta diffondendo sempre più rapidamente) tengono costantemente i cittadini tra ansia e preoccupazione. Notizie.com - Emergenze sanitarie, intervista esclusiva all’Oms: “La prossima pandemia globale è questione di quando, non di se” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Soprattutto a seguito dopo il Covid, virus e malattie tengono banco sulle cronache. Ma sulla nuovail parere dell’Oms è chiaro. “Laè unadi, non si se. Nessuna area del mondo è esente da rischi”. Negli ultimi giorni abbiamo dialogato con l’Organizzazione Mondiale alla Sanità (Oms) per fare il punto sulleche il mondo, che nel 2020 ha conosciuto il Covid, sarà chiamato ad affrontare nel prossimo futuro.(CANVA FOTO) – Notizie.comI virus West Nile, Dengue, Mpox e le stesse nuove varianti Covid (è delle scorse ore la notizia che la nuova variante Xec si sta diffondendo sempre più rapidamente) tengono costantemente i cittadini tra ansia e preoccupazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco cita il Vaiolo delle scimmie - preparandoci alla prossima Pandemia - Papa Francesco dalla finestra di Piazza San Pietro, per l'Angelus, ha lanciato un monito terribile sul Vaiolo delle scimmie. L'articolo Papa Francesco cita il Vaiolo delle scimmie, preparandoci alla prossima Pandemia proviene da LE VOCI DI DENTRO. . (Lucascialo.it)

Bill Gates e l’OMS non vogliono usare i militari per imporre il vaccino contro una prossima pandemia - Si tratta di una notizia falsa. Il post riprende quanto scritto in un articolo pubblicato l’1 agosto su The People’s Voice, sito conosciuto in precedenza come NewsPunch, e noto per diffondere notizie false e prive di fondamento su diversi temi. Il 29 luglio 2024 l’OMS ha annunciato l’avvio di un progetto per accelerare lo sviluppo e la distribuzione di vaccini per il virus ... (Facta.news)

Il mondo deve prepararsi alla prossima pandemia secondo Cepi ed Oms : cosa sono i Corc - Far progredire la nostra conoscenza dei numerosi patogeni che ci circondano è un progetto globale che richiede la partecipazione di scienziati di ogni Paese”. L’Oms sta coinvolgendo istituti di ricerca di tutto il mondo per istituire dei Collaborative Open Research Consortium (Corc). Proprio lì potrebbero nascondersi i patogeni pandemici. (Cityrumors.it)