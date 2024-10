Elezioni regionali, ufficializzata la lista dei candidati del Pd a sostegno di de Pascale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Partito Democratico definisce la sua squadra in vista delle Elezioni regionali. E' stata infatti ufficializzata la lista dei candidati dem di tutta la Regione. I 5 candidati consiglieri dalla provincia di Forlì-Cesena sono: Valentina Ancarani, Massimo Bulbi, Francesca Lucchi, Daniele Valbonesi Cesenatoday.it - Elezioni regionali, ufficializzata la lista dei candidati del Pd a sostegno di de Pascale Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Partito Democratico definisce la sua squadra in vista delle. E' stata infattiladeidem di tutta la Regione. I 5consiglieri dalla provincia di Forlì-Cesena sono: Valentina Ancarani, Massimo Bulbi, Francesca Lucchi, Daniele Valbonesi

