Donna partorisce in autostrada: la bimba viene alla luce in macchina con l’aiuto dei poliziotti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Intorno alle 7.30 di oggi mercoledì 9 ottobre Donna ha partorito in macchina sul ciglio dell'autostrada A4, Milano-Venezia, all'altezza di Monza. La coppia di Verona era diretta verso una clinica in Svizzera, ma non ha fatto in tempo a raggiungere il confine. Fanpage.it - Donna partorisce in autostrada: la bimba viene alla luce in macchina con l’aiuto dei poliziotti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Intorno alle 7.30 di oggi mercoledì 9 ottobreha partorito insul ciglio dell'A4, Milano-Venezia, all'altezza di Monza. La coppia di Verona era diretta verso una clinica in Svizzera, ma non ha fatto in tempo a raggiungere il confine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dà fuoco alla moglie e poi la uccide a mani nude - le ultime parole della donna alla figlia : “Papà mi ha chiusa nella macchina in fiamme” - La vicenda è avvenuta a Gravina, in Puglia. . La vittima, quindi, sarebbe stata raggiunta dal marito che l’avrebbe poi immobilizzata a terra e avrebbe esercitato pressione con il corpo sul suo addome. L’uomo ha provocato fratture allo sterno e alle costole determinando la compressione del cuore e la successiva morte della donna avvenuta in ospedale. (Tpi.it)

"La donna presa come se fosse una macchina" : lo schiaffo di Renato Zero alle ultra-femministe - E ancora, ha aggiunto che nel caso dell'utero in affitto la donna viene "presa come se fosse una macchina". Adottare è molto meglio che affittare un utero", ha premesso l'artista. . No, non è una novità: Renato Zero da sempre è schierato a favore della vita, insomma ha sempre espresso le sue perplessità sull'aborto. (Liberoquotidiano.it)

"La donna come una macchina". Renato Zero si scaglia contro l'utero in affitto - Il cantautore condanna la procreazione assistita per altri: "Detesto questa posizione di queste donne nei confronti di un servilismo, rendono definitivamente infelice una persona che un figlio l'avrebbe voluto per sé". (Ilgiornale.it)