Da Dubrovnik a Roma, Zelensky chiede sostegno ai Balcani e all’Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Obiettivo, cercare sostegno pro-Kyiv tra i Paesi del costone Balcanico, al fine sia di raggiungere nuovi accordi (come quello siglato con la Croazia), sia di dare continuità al supporto della nuova Commissione Europea, passando dall’Italia. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in Croazia per partecipare al summit Ucraina-Europa sudorientale e domani dovrebbe fare tappa a Roma da Giorgia Meloni e dal Santo Padre. Un ulteriore modo per fare il punto sulla situazione, dopo la cancellazione del summit sull’Ucraina a Ramstein a seguito del forfait di Joe Biden. Qui Croazia Al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. Le parole di Ursula von der Leyen arrivano da Strasburgo dove si sta tenendo la plenaria del Parlamento Ue e nelle stesse ore in cui i Balcani riflettono sul sostegno a Kyiv. Formiche.net - Da Dubrovnik a Roma, Zelensky chiede sostegno ai Balcani e all’Italia Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Obiettivo, cercarepro-Kyiv tra i Paesi del costoneco, al fine sia di raggiungere nuovi accordi (come quello siglato con la Croazia), sia di dare continuità al supporto della nuova Commissione Europea, passando d. Il presidente ucraino, Volodymyr, è in Croazia per partecipare al summit Ucraina-Europa sudorientale e domani dovrebbe fare tappa ada Giorgia Meloni e dal Santo Padre. Un ulteriore modo per fare il punto sulla situazione, dopo la cancellazione del summit sull’Ucraina a Ramstein a seguito del forfait di Joe Biden. Qui Croazia Al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. Le parole di Ursula von der Leyen arrivano da Strasburgo dove si sta tenendo la plenaria del Parlamento Ue e nelle stesse ore in cui iriflettono sula Kyiv.

