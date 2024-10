Cultura, la mossa di Giuli: «Tassa di scopo per i siti» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Basta fondi a pioggia ai film d?autore che in sala durano due giorni e incassano zero ma niente crociate contro il cinema ?di sinistra?. Fondi extra per i beni Culturali ricavati Ilmattino.it - Cultura, la mossa di Giuli: «Tassa di scopo per i siti» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Basta fondi a pioggia ai film d?autore che in sala durano due giorni e incassano zero ma niente crociate contro il cinema ?di sinistra?. Fondi extra per i benili ricavati

Cultura - bando della Regione : fondi per "Idro - Ecomuseo delle acque di Ridracoli" - Novecentomila euro per l’organizzazione museale regionale, che finanzieranno 17 soggetti privati titolari di musei, raccolte, luoghi della cultura, case e studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna. E’ l’esito del bando della Regione per sostenere azioni prioritarie in conformità con il... (Forlitoday.it)

L'associazione culturale lancia una raccolta fondi per l'apertura della sua sede - L'associazione Marte, piattaforma di collaborazione tra professionisti delle arti visive attiva sul territorio ravennate dal 2011, annuncia il lancio di una raccolta fondi (sulla piattaforma Idea Ginger) per l'apertura della sua prima sede fisica in via Sant'Alberto 19 a Ravenna. L’obiettivo... (Ravennatoday.it)

Pioggia di fondi per la cultura : Capua a bocca asciutta; Antropoli : “ Corcione deve dimettersi” - Non solo non si è capaci di progettare nulla ma non si riesce neppure ad intercettare qualche finanziamento o qualche occasione in cui inserire il patrimonio artistico di Capua. L’Amministrazione Villani rappresenta un incidente nella vita di Capua e l’assessore Corcione con gli evanescenti Cinque Stelle rappresentano uno degli esempi più calzanti di supporto alla cieca a chi esercita il potere ... (Anteprima24.it)