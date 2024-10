Cremonese, esonerato Stroppa: il nuovo allenatore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovanni Stroppa non è più l’allenatore della Cremonese. Il tecnico è stato esonerato. L’annuncio arriva direttamente dal club con una nota sul proprio sito e sui social. Il comunicato del club “La Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa – recita la nota -. Il club desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”. Dopo l’esonero di Stroppa la società comunica il nuovo allenatore. “U.S. Cremonese comunica di aver affidato al signor Eugenio Corini l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo lega al club grigiorosso fino al 30 giugno 2025. Corini, classe 1970, ha conquistato la Serie A sulla panchina del Brescia nella stagione 2018/19. Calcioweb.eu - Cremonese, esonerato Stroppa: il nuovo allenatore Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovanninon è più l’della. Il tecnico è stato. L’annuncio arriva direttamente dal club con una nota sul proprio sito e sui social. Il comunicato del club “Lacomunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni– recita la nota -. Il club desidera ringraziare l’e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”. Dopo l’esonero dila società comunica il. “U.S.comunica di aver affidato al signor Eugenio Corini l’incarico didella prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo lega al club grigiorosso fino al 30 giugno 2025. Corini, classe 1970, ha conquistato la Serie A sulla panchina del Brescia nella stagione 2018/19.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cittadella - benedetta sosta! Si spera nei recuperi di Negro - Tronchin e Tessiore. Cremonese - Stroppa esonerato - C'è da analizzare le ultime difficili settimane, culminate con la pesante sconfitta del Mapei Stadium, c'è. . . Sosta all'insegna delle riflessioni e della concentrazione in casa Cittadella. . La ripresa del lavoro cominciata con un giorno d'anticipo rispetto ai programma, già lunedì, prosegue spedita. (Padovaoggi.it)

Cremonese - esonerato Stroppa : c’è Corini in pole position - . "La Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa - recita la nota -. Corini ha vinto un campionato di Serie B sulla panchina del Brescia e ha allenato anche Lecce e Novara. Il club desidera ringraziare l'allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal ... (Sport.quotidiano.net)

Cremonese - il club volta pagina : esonerato Giovanni Stroppa - The post Cremonese, il club volta pagina: esonerato Giovanni Stroppa appeared first on SportFace. Stroppa arrivò sulla panchina della squadra 19 settembre 2023 e portò la squadra alla quarta posizione in campionato, per poi arrivare fino alla finale dei playoff, persa successivamente contro il Venezia. (Sportface.it)