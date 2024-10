Liberoquotidiano.it - "Che cosa accade con i migranti irregolari". Orban al Parlamento Ue, scoppia il caos: la pagliacciata della sinistra

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ViKtorparla davanti alEuropeo. Il presidente di turno e premier ungherese non ha usato giri di parole, affrontando diversi temi, tra cui quello dell'immigrazione: "I fatti parlano da soli. Le migrazioniportano ad un aumento dell'antisemitismo,violenza sulle donne e dell'omofobia", ha affermato, nella plenaria delEuropeo a Strasburgo, dopo aver sottolineato questo concetto ieri in conferenza stampa. Dall'ala destra dell'emiciclo sono arrivati applausi, mentre da altri settori dell'Aula sono partiti fischi.non ha mollato la presa: "Da anni ormai vediamo la pressione migratoria in Europa, un peso significativo, soprattutto per gli Stati membri con un confine esterno dell'Ue.