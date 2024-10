Caprile: “Pochi gol subiti dal Napoli? Ecco il segreto! A Napoli sto benissimo, mi alleno con Meret ma in squadra c’è un fenomeno. Il mio idolo…” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portiere azzurro Elia Caprile è intervenuto a Radio Crc parlando del successo del Napoli e delle sue vecchie esperienze. Elia Caprile, portiere del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni in un’intervista a Radio Crc, toccando temi importanti che hanno riguardato la squadra, la sua carriera e i suoi modelli di riferimento. Il giovane estremo difensore, reduce da prestazioni brillanti, ha espresso soddisfazione per il momento positivo che vive il club partenopeo. Un Napoli compatto Caprile ha sottolineato l’importanza della coesione di squadra: “Pochi gol subiti dal Napoli? Il fatto di aver subito Pochi tiri significa che siamo compatti, ma non dipende solo dal portiere o dalla difesa, ma da tutta la squadra. Tutti noi ci muoviamo bene ed il mister ci spinge ad essere compatti, forse è questo il segreto. Napolipiu.com - Caprile: “Pochi gol subiti dal Napoli? Ecco il segreto! A Napoli sto benissimo, mi alleno con Meret ma in squadra c’è un fenomeno. Il mio idolo…” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portiere azzurro Eliaè intervenuto a Radio Crc parlando del successo dele delle sue vecchie esperienze. Elia, portiere del, ha condiviso le sue riflessioni in un’intervista a Radio Crc, toccando temi importanti che hanno riguardato la, la sua carriera e i suoi modelli di riferimento. Il giovane estremo difensore, reduce da prestazioni brillanti, ha espresso soddisfazione per il momento positivo che vive il club partenopeo. Uncompattoha sottolineato l’importanza della coesione di: “goldal? Il fatto di aver subitotiri significa che siamo compatti, ma non dipende solo dal portiere o dalla difesa, ma da tutta la. Tutti noi ci muoviamo bene ed il mister ci spinge ad essere compatti, forse è questo il

