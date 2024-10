Inter-news.it - Calendario Inter: perché l’ultimo mini-ciclo è fondamentale per Inzaghi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilin casaè sotto la lente di tutti, in particolare dell’allenatore. I prossimi impegni ravvicinati saranno il principale banco di prova della stagione con l’obiettivo di impostare nel migliore dei modi il lungo prosieguo. E non sarà certo una passeggiata ora MILANO – La seconda sostanazionale della stagione procede – come previsto – con più notizie extra calcistiche che di campo. Una distrazione in più per Simone, che in realtà ha un solo obiettivo sulla sua agenda. Quello di preparare nel migliore dei modi” del 2024. Da sosta a sosta. L’unico con un turno infrasettimanale di Serie A in. Non ci saranno altri stop in questo anno solare. E bisogna attendere marzo 2025 per la quarta e ultima sosta stagionale.