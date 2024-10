Brasile, Corte suprema annulla la sospensione di X (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Corte suprema del Brasile ha autorizzato il ripristino dell'accesso alla piattaforma X nel Paese, bloccato per decisione giudiziaria dallo scorso agosto Imolaoggi.it - Brasile, Corte suprema annulla la sospensione di X Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladelha autorizzato il ripristino dell'accesso alla piattaforma X nel Paese, bloccato per decisione giudiziaria dallo scorso agosto

