La distinzione tra scooter e Biciclette elettriche si fa sempre più sottile, con particolare attenzione alla soglia dei 25 chilometri orari. Fino a questa velocità, le ebike non richiedono modifiche alla batteria o all'impianto di accelerazione, ma oltrepassarla significa affrontare la necessità di immatricolazione, assicurazione e l'obbligo di utilizzare il casco e il patentino. Bici elettriche trasformate in scooter, la scoperta dei Carabinieri: sanzioni per 160mila euro

