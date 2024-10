Anteprima24.it - Avellino a lavoro in mattinata, scatta l’operazione Casertana

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo una giornata di riposo post successo a Crotone, l’torna in campo. In(ore 11) al via la ripresa degli allenamenti al Partenio-Lombardi, prima di due sedute a porte aperte per la squadra guidata da Raffaele Biancolino. Nel mirino la sfida di domenica sere (ore 19:30) in casa contro la. Gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C Now, Girone C. Il successo arrivato in Calabria ha ridato entusiasmo al gruppo che ora non vuole piu’ fermarsi, dopo l’inizio da film horror. Il tecnico potrà contare sul rientro di Cancellotti che ha scontato il turno di squalifica mentre restano da monitorare le condizioni di ben tre elementi.