Autista indagato per il tragico schianto del bus di Parona avvenuto a Ferragosto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Autista dell'autobus Atv che a Parona, nel giorno di Ferragosto, è uscito di strada causando la morte di una passeggera, Lacramioara Radulescu, 48enne cittadina romena, è indagato con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. È l'Ansa a rilanciare la notizia riportata dalla stampa scaligera Veronasera.it - Autista indagato per il tragico schianto del bus di Parona avvenuto a Ferragosto Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'dell'autobus Atv che a, nel giorno di, è uscito di strada causando la morte di una passeggera, Lacramioara Radulescu, 48enne cittadina romena, ècon l'ipotesi di reato di omicidio stradale. È l'Ansa a rilanciare la notizia riportata dalla stampa scaligera

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È ufficiale: al via i lavori per l’ampliamento del parco di Santa Teresa - È ufficiale, al via i lavori per l'ampliamento del parco di Santa Teresa: ecco quanto scrive il comune di Verona in un comunicato ... (veronaoggi.it)

Incidente bus a Verona: indagato l’autista. La decisione dopo l’autopsia della vittima - A morire era stata la 48enne Lacrimioara Radulescu. Lo stesso conducente era finito in ospedale, dove è stato ricoverato per 30 giorni. Sei i feriti in totale ... (ilrestodelcarlino.it)

Incidente dell’autobus a Parona, indagato l’autista - L'autista di un autobus della linea 93 è stato ufficialmente inserito nel registro degli indagati per l'incidente di Ferragosto a Parona ... (veronaoggi.it)