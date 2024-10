ATP Shanghai, Bolelli e Vavassori ai quarti di finale: sconfitti nettamente Wang e Zhou, c’è il pass per Torino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prestazione positiva e convincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori: erano i favoriti contro la sorprendente coppia cinese formata da Wang Aoran e Zhou Yi e hanno confermato il pronostico. Finisce 6-2 6-4 in favore delle teste di serie numero 4 che hanno controllato senza troppa difficoltà la partita e approdano ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Un successo che permette anche l’aritmetica certezza della qualificazione alle ATP Finals di Torino. Primo set che è girato tra il terzo e il quarto gioco, con i due azzurri che hanno cancellato tre palle break risalendo dal 15-40 sull’1-1, quando ancora il servizio non era rodato e hanno breakkato proprio nel deciding point nel game successivo. Oasport.it - ATP Shanghai, Bolelli e Vavassori ai quarti di finale: sconfitti nettamente Wang e Zhou, c’è il pass per Torino Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prestazione positiva e convincente per Simonee Andrea: erano i favoriti contro la sorprendente coppia cinese formata daAoran eYi e hanno confermato il pronostico. Finisce 6-2 6-4 in favore delle teste di serie numero 4 che hanno controllato senza troppa difficoltà la partita e approdano aididel Masters 1000 di. Un successo che permette anche l’aritmetica certezza della qualificazione alle ATP Finals di. Primo set che è girato tra il terzo e il quarto gioco, con i due azzurri che hanno cancellato tre palle break risalendo dal 15-40 sull’1-1, quando ancora il servizio non era rodato e hanno breakkato proprio nel deciding point nel game successivo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 di Shanghai - Cobolli eliminato da Djokovic. Bolelli e Vavassori vincenti all’esordio - Shanghai, 8 ottobre 2024 – Novak Djokovic avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento, montepremi 8. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. I due azzurri hanno superato la coppia formata dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang in tre set con il ... (Ilfaroonline.it)

Atp Shanghai - Bolelli e Vavassori avanti nel doppio : sconfitti Machac-Zhang - . Agli ottavi i due azzurri se la vedranno con i ‘padroni di casa’, in tabellone con una wild card, Aoran Wang e Yi Zhou. L’emiliano e il piemontese, teste di serie numero 4, si sono imposti all’esordio sulla coppia formata dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 7-6(4), 6-7(5), 10-7. (Lapresse.it)

ATP Shanghai - Bolelli e Vavassori sopravvivono a Zhang e Machac - i due azzurri al secondo turno - Partita girata su pochi scambi: a far pendere la bilancia verso i due azzurri la buona resa sulla seconda di servizio dei due avversari, conquistando 13 dei 28 scambi a disposizione, che hanno sicuramente dato una grossa mano. Si va dunque al tiebreak, con la coppia italiana che passa a condurre con un delizioso rovescio fintato di Bolelli nel terzo punto; la coppia ceco-asiatica ritorna con ... (Oasport.it)