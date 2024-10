Lanazione.it - Aspettando il Natale. La tradizione a Colle

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Sarà tre volte", poetava Lucio Dalla nella celeberrima ‘L’anno che verrà’ e anon sarà solo la fantasia di un grande artista. Sarà, infatti, anche con un mese di anticipo, il 16 e il 17 novembre quando il centro della città bassa ospiterà "", la kermesse promossa dalla Pro Loco che vedrà oltre 50 creativi provenienti da tutta Italia con le loro creazioni artistiche che spaziano da capi di abbigliamento sartoriali ai cappelli di ogni foggia e materiale, dalle borse in tessuto pregiato ai bijoux più originali, e ancora oggettistica in filo di ferro, ceramica, cucito creativo, pupazzi in pezza e a crochet, decorazioni natalizie e idee originali per i regali natalizi.