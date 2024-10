Lortica.it - Arezzo alla fine dell’ottocento: l’osservazione di Eugène Müntz tra splendore e povertà

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) 125 Anni dopo,Verso ladel 1800, arrivava da Firenze ad, storico e critico d’arte francese, esperto del periodo rinascimentale. Dopo due ore di viaggio su un treno “espresso” dell’epoca, giungeva ad. I due principali alberghi della città, il Vittoria e l’Albergo Reale d’Inghilterra, si trovavano uno di fronte all’altro in via Cavour, prima dell’incrocio con Corso Italia.scelse di soggiornare al primo e ne fece una critica, trovando l’arredamento piuttosto pacchiano. Tuttavia, la mattina seguente, camminando per le strade, notò subito la loro ampiezza e la pulizia del bel lastricato. Incantato, si incamminò verso Piazza Grande, osservando la ricchezza delle case, tra cui si ergevano palazzi rinascimentali e torri gotiche.