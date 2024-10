Amici, Francesca Tocca ha lasciato per via di Raimondo Todaro? Il suo gesto dopo i gossip (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’addio di Raimondo Todaro da Amici ha suscitato molti interrogativi, soprattutto dopo l’assenza della ballerina Francesca Tocca nelle prime puntate della nuova edizione. Alcuni sospettano che Francesca abbia deciso di lasciare il talent per stare vicino a suo marito, anche se non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, un recente video condiviso da Francesca nelle sue Instagram Stories, in cui Raimondo le dà un bacio, ha alimentato ulteriormente queste voci. Ecco tutti i dettagli su questa situazione. Amici 24: l’addio di Raimondo Todaro Raimondo Todaro ha ufficialmente lasciato il ruolo di professore di ballo nella 24ª edizione di Amici. La sua decisione ha sorpreso molti fan del programma, visto il legame instaurato con gli allievi e il suo impatto all’interno della trasmissione. Anticipazionitv.it - Amici, Francesca Tocca ha lasciato per via di Raimondo Todaro? Il suo gesto dopo i gossip Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’addio didaha suscitato molti interrogativi, soprattuttol’assenza della ballerinanelle prime puntate della nuova edizione. Alcuni sospettano cheabbia deciso di lasciare il talent per stare vicino a suo marito, anche se non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, un recente video condiviso danelle sue Instagram Stories, in cuile dà un bacio, ha alimentato ulteriormente queste voci. Ecco tutti i dettagli su questa situazione.24: l’addio diha ufficialmenteil ruolo di professore di ballo nella 24ª edizione di. La sua decisione ha sorpreso molti fan del programma, visto il legame instaurato con gli allievi e il suo impatto all’interno della trasmissione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colpo di scena ad Amici 24 : Francesca Tocca “reagisce” all’esclusione e tira in ballo anche Todaro - Colpo di scena ad Amici 24: Francesca Tocca esclusa: le teorie sul suo addio stanno scuotendo i fan. L'articolo Colpo di scena ad Amici 24: Francesca Tocca “reagisce” all’esclusione e tira in ballo anche Todaro proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Amici 24 - Francesca Tocca fuori dal corpo di ballo della nuova edizione : ecco chi prenderà il suo posto - Dopo Raimondo Todaro, anche Francesca Tocca ha detto addio alla scuola di Amici. Stando alle anticipazioni, la ballerina professionista di latino avrebbe lasciato il suo posto a Eleonora Riccardi. (Comingsoon.it)

Francesca Tocca fuori da Amici 24? Ecco chi avrebbe preso il suo posto tra i professionisti - Chi invece è presente anche se a distanza è Giulia Stabile, la quale pur trovandosi a Londra per studiare, è presente in ogni puntata con i collegamenti sponsor per Oreo. . La sensuale professionista di latino americano, che negli anni ha incantato tutti con le sue performance – tra cui anche Rudy Zerbi, che spesso ha manifestato il suo apprezzamento nei confronti della ballerina – dopo ... (Isaechia.it)