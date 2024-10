Alessia Orro e Anna Danesi: “Via da casa a 13 anni, l’oro olimpico un premio per i nostri genitori” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessia Orro e Anna Danesi sono le campionesse di pallavolo che lo scorso agosto hanno vinto le Olimpiadi di Parigi e che ora hanno iniziano, sempre da compagne di squadra, il campionato di serie A1 con la maglia del Numia Vero Volley Milano. A Fanpage.it ci hanno raccontato le Olimpiadi e la loro bella amicizia. Fanpage.it - Alessia Orro e Anna Danesi: “Via da casa a 13 anni, l’oro olimpico un premio per i nostri genitori” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sono le campionesse di pallavolo che lo scorso agosto hanno vinto le Olimpiadi di Parigi e che ora hanno iniziano, sempre da compagne di squadra, il campionato di serie A1 con la maglia del Numia Vero Volley Milano. A Fanpage.it ci hanno raccontato le Olimpiadi e la loro bella amicizia.

