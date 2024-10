Alberto Genovese assolto dall'accusa di stupro dell'ex fidanzata: "C’era consenso, lei voleva solo i soldi", la ragazza indagata per calunnia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri è stata depositata la sentenza nella quale il Gup Chiara Valori assolve Alberto Genovese dall'accusa di violenza sessuale ai danni di una modella che lo aveva denunciato, in una seconda fase, dopo aver inizalmente sostenuto che i loro rapporti erano stati consensuali. Nelle motivazioni il giudi Ilgiornaleditalia.it - Alberto Genovese assolto dall'accusa di stupro dell'ex fidanzata: "C’era consenso, lei voleva solo i soldi", la ragazza indagata per calunnia Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri è stata depositata la sentenza nella quale il Gup Chiara Valori assolvedi violenza sessuale ai danni di una moa che lo aveva denunciato, in una seconda fase, dopo aver inizalmente sostenuto che i loro rapporti erano stati consensuali. Nelle motivazioni il giudi

Alberto Genovese assolto dall’accusa di stupro - il giudice : “Calunniato. La donna aveva prestato il suo consenso” - I pm Rosaria Stagnaro, Paolo Filippini e Letizia Mannella, che hanno indagato e ottenuto la condanna di Genovese per gli altri casi, ora procederanno per calunnia. L’intento era di “sfruttare mediaticamente la vicenda” approfittando della “morbosità dell’opinione pubblica e dei media”. L’ex imprenditore, condannato per i casi di abusi commessi su donne rese incoscienti, era stato denunciato da ... (Ilfattoquotidiano.it)