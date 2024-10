Al parco Cervi e a Masone: "Serve un’area per cani" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella stessa giornata due comitati di cittadini hanno depositato le mozioni popolari per realizzare un’area per i cani al parco di Masone e al parco Cervi (ex Tocci). Entrambi i documenti hanno raccolto più delle 300 firme necessarie, queste proposte saranno quindi votate in consiglio comunale. "Al parco Cervi un’area cani servirebbe proprio. La stiamo chiedendo da anni ma senza risultati, abbiamo così deciso di raccogliere le firme. Avere un’area cani ci permetterebbe di vivere meglio il parco, non scordiamoci che chi ha un animale vive l’area pubblica verde almeno tre volte al giorno. Siamo un presidio anche per la sicurezza e vigilanza del parco oltre al fatto che si è costituito negli anni un bel gruppo di persone che però la semplice richieste di andare al parco del proprio quartiere potendo lasciarlo libero senza guinzaglio", dice la prima firmataria Piera Mellela. Ilrestodelcarlino.it - Al parco Cervi e a Masone: "Serve un’area per cani" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella stessa giornata due comitati di cittadini hanno depositato le mozioni popolari per realizzareper ialdie al(ex Tocci). Entrambi i documenti hanno raccolto più delle 300 firme necessarie, queste proposte saranno quindi votate in consiglio comunale. "Alservirebbe proprio. La stiamo chiedendo da anni ma senza risultati, abbiamo così deciso di raccogliere le firme. Avereci permetterebbe di vivere meglio il, non scordiamoci che chi ha un animale vive l’area pubblica verde almeno tre volte al giorno. Siamo un presidio anche per la sicurezza e vigilanza deloltre al fatto che si è costituito negli anni un bel gruppo di persone che però la semplice richieste di andare aldel proprio quartiere potendo lasciarlo libero senza guinzaglio", dice la prima firmataria Piera Mellela.

