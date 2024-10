Zandonella: «Spostare i contenitori per indumenti nei centri di raccolta Iren» (Di martedì 8 ottobre 2024) A seguito di numerose segnalazioni di utilizzi non corretti dei contenitori della Caritas di raccolta degli indumenti usati e della recente decisione del Comune di Rottofreno di spostarli nelle aree ecologiche, interviene il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella. «Ormai da troppo tempo Ilpiacenza.it - Zandonella: «Spostare i contenitori per indumenti nei centri di raccolta Iren» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A seguito di numerose segnalazioni di utilizzi non corretti deidella Caritas didegliusati e della recente decisione del Comune di Rottofreno di spostarli nelle aree ecologiche, interviene il consigliere comunale della Lega Luca. «Ormai da troppo tempo

Bari, nuova ordinanza anti-degrado del sindaco Vito Leccese: cancellata la misura «anti clochard» - Il precedente provvedimento, scaduto il 30 settembre, era diventato un caso politico. Restano immutate le regole sulla distribuzione di alcool ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Come fare il cambio degli armadi in modo semplice e veloce - Il cambio degli armadi è un'operazione percepita come impegnativa e disordinata, ma con un po' di accorgimenti pratici, è un processo semplice. (leitv.it)

Le microplastiche e le nanoplastiche si accumulano soprattutto nel cervello e nella placenta, lo studio shock - Nella placenta, nell’albero cardiovascolare e nel cervello: qui micro e nanoplastiche si accumulano in modo particolare. Siamo spacciati? (greenme.it)