Napolipiu.com - Zambardino: “Kvaratskhelia in difficoltà, Conte faccia qualcosa. Certe sirene di mercato sono difficili da ignorare”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il giornalista analizza ledie le sfide del club, tra ambizioni di Scudetto edi. Vittorio, noto giornalista sportivo, ha condiviso alcune riflessioni sul Napoli durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport” su Radio Punto Nuovo. Le sue dichiarazioni mettono in luce ledel club partenopeo, in particolare riguardo al rinnovo del contratto di Khvicha, il talentuoso esterno georgiano.ha descritto il Napoli come un “lavoro artigianale”, sottolineando i progressi della squadra in campionato, ma anche i limiti ancora visibili. “Il Napoli mi sembra un lavoro artigianale, che ogni volta che lo vediamo in campionato è migliorato un po’. È come un mosaico che aggiunge tessere sempre più preziose, anche se qualche limite è ancora visibile.