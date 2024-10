Vago (UniMi): "Corso laurea riconosce importanza psicologo in prevenzione e cura" (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma , 8 ott. (Adnkronos Salute) - "Quello presentato oggi è il risultato di un perCorso iniziato qualche anno fa in ambito oncologico con il gruppo di psicologi della Statale e del dipartimento. Già prima della pandemia abbiamo infatti compreso che la figura dello psicologo stava diventando sempre più importante nel contesto della salute, sia nella fase della prevenzione che della cura che una persona si trova a dover affrontare". E' quanto afferma Gianluca Vago, direttore del Dipartimento di Oncologia e Onco-ematologia dell'università degli Studi di Milano, in occasione della presentazione del nuovo Corso di laurea triennale in Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UniMi. Liberoquotidiano.it - Vago (UniMi): "Corso laurea riconosce importanza psicologo in prevenzione e cura" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma , 8 ott. (Adnkronos Salute) - "Quello presentato oggi è il risultato di un periniziato qualche anno fa in ambito oncologico con il gruppo di psicologi della Statale e del dipartimento. Già prima della pandemia abbiamo infatti compreso che la figura dellostava diventando sempre più importante nel contesto della salute, sia nella fase dellache dellache una persona si trova a dover affrontare". E' quanto afferma Gianluca, direttore del Dipartimento di Oncologia e Onco-ematologia dell'università degli Studi di Milano, in occasione della presentazione del nuovoditriennale in Scienze psicologiche per lae ladella Facoltà di Medicina e Chirurgia di

