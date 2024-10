Uragano Milton verso Florida, allarme totale: “Andate via o morirete” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Uragano Milton sta arrivando e la Florida si prepara ad una catastrofe. Milton, con venti a quasi 250 km orari, è un Uragano di categoria 4 – molto vicino a 5 – e secondo le previsioni avrà un impatto devastante sullo stato che è stato appena investito dall'Uragano Helene. "E' una questione di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'sta arrivando e lasi prepara ad una catastrofe., con venti a quasi 250 km orari, è undi categoria 4 – molto vicino a 5 – e secondo le previsioni avrà un impatto devastante sullo stato che è stato appena investito dall'Helene. "E' una questione di

